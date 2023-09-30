為打造台北市優質親水環境，台北市環保局已建構完成北市全流域河川水質即時監測網，主要河川本流共設5處固定式水質測站，支流則搭配移動式水質感測器，掌握並確保河川水質；環保局表示，監測設施結合太陽能及儲能裝置，可24小時全天候監測、運作不斷電，即時掌握轄內主要河川水質動態變化，若水質驟變也可立刻得知，派員稽查遏阻污染排放。

環保局說明，河川水質受河水流量、天候狀況、流入污染物量等呈現動態變化，部分水質指標同一天內的變化相當大，2019年底於基隆河成美長壽橋、承德橋設置2處固定式河川水質自動監測站，接著2020年7月、11月分別於淡水河本流台北橋、新店溪中正橋救難碼頭，以及2022年7月景美溪北新橋下再增設3處固定式測站，共計有5處固定式水質監測站，以掌握河川水質狀況。

環保局指出，其他支流部分，因流量不穩定、水深較淺，故輔以能機動調整點位的移動式水質感測器來監測水質，藉此建構全流域河川水質即時監測網及淡水河系水質預警機制，另外每月會例行至轄內主要河川共16處水質監測點進行採樣檢測，藉此更全面瞭解北市轄內河川水質概況與常態變化趨勢。

環保局表示，為達用電自給自足，24小時不斷電監測，即時掌握水質變化的目標，5處固定式河川水質自動監測站與移動式水質感測器，皆設置以太陽能發電及儲能設備做為測站電力來源。

環保局說，以24小時固定測站裝設之太陽能板發電為例，經估算每日約可產生420瓦（0.42度）的電力，每年5處測站太陽能約可產生766.5度電力，若以1度市電排碳約0.5公斤來換算，等同每年減碳383公斤，同時供給測站後多出的電力可存於儲能設備，以備日照不足時使用，有效掌握監測數值外，也符合淨零趨勢中能源轉型的方向。

環保局鼓勵民眾設置綠色創能及儲能設備，一起發展分散式發電，共同為北市能源轉型，邁向淨零永續而努力。