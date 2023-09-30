新竹市消防鳳凰志工陳美枝（左一）今天以都城皇爺名義捐贈竹市消防局1輛水箱車。（陳育賢攝）

新竹市消防鳳凰志工陳美枝今天以都城皇爺名義捐贈竹市消防局1輛水箱車。（陳育賢攝）

長期關懷消防弟兄並熱心公益的新竹市消防鳳凰志工陳美枝，繼去年協助街友許慶順遺愛人間，捐贈400萬消防水箱車之後，她再結合城隍廟攤商、民眾之力，並在城隍廟方的協助下募得600萬，今天以都城皇爺名義捐贈竹市消防局1輛水箱車，同時也捐贈金門縣1部皮卡後勤車。

新竹市政府今天舉辦「陳美枝女士募資捐贈新竹市水箱消防車及金門縣消防後勤車啟用儀式」，由陳美枝以城隍爺名義捐贈新竹市消防局1輛價值600萬元的消防車，以及1輛價值160餘萬的皮卡後勤車與金門縣消防局，由新竹市長高虹安與金門縣副縣長李文良代表受贈。

高虹安指出，今天是城隍爺生日，陳美枝擔任竹市消防局鳳凰志工副隊長及馬偕醫院志工，長期熱衷地方公益，並發願要在城隍爺生日時，以城隍爺名義捐贈1輛價值600萬元的消防車，募款過程中更號召逾2000位民眾一同加入善心行列，對竹市付出的關懷與奉獻精神值得敬佩，盼未來持續將這股善的力量延續下去，與市府共同守護消防員安全，讓打火英雄出勤救災時無後顧之憂。

她說，自去年底至今，民間團體共捐贈市府各式車輛及消防裝備總價值已逾5000萬元，對消防執勤同仁有莫大幫助，每當災難發生時，消防同仁皆在第一時間出勤到達現場英勇救難，為保障消防同仁的權益，市府不僅第一時間將超勤加班費由1萬7000元提高到1萬9000元，今年也擴增編列消防預算1.8億，明年新竹市將有近8億的消防預算，加上各界捐贈更精良的車輛裝備器材，以及同仁們日常不斷的訓練成長，必定會讓竹市消防救災戰力更上一層樓。

陳美枝則感慨說，去年10月曾發願要在城隍爺生日時，以城隍爺的名義捐贈消防車，但募款過程幾度停滯，冥冥之中城隍爺似乎得知她需要協助，在巧遇廟方人員後，廟方同意透過原有的捐款帳戶專款專用，不僅讓募款過程變的簡單更有公信力，號召更多人一同響應義舉，如今成功讓消防弟兄有更先進的消防車輛拯救生命，也讓她感受到身在台灣處處有溫情。

消防局長李世恭指出，感謝各界踴躍捐贈各式消防車輛及器材，消防局會妥善規畫使用各界提供的消防物資，並檢視各救災車輛裝備器材面向，務必繼續強化出勤同仁安全性，有安心出勤的消防人員，才能搶救現今各種不同的災害情況，消防局必定持續用心守護市民生命財產，保障公共安全。