大陸男星達奇（原名：齊福君）早年在1990年上海電視台版本的《封神榜》中飾演「紂王」走紅，後來他移居澳洲在當地發展，轉當電視編導，昨傳出他本月28日因心肺衰竭在墨爾本醫院過世，享壽90歲。

根據媒體報導，達奇在吉林省懷德縣（今：公主嶺市）出生，中學畢業後原本在鐵路業務所學習，後來進入哈爾濱鐵路文工團，就此開啟前往演藝圈之路，原本是話劇演員的他因此接受不少正規演技訓練，接連拍攝電影《邊寨烽火》、《12次列車》、《獨立大隊》、《車輪滾滾》等。

1978年達奇在電影《吉鴻昌》中飾演男主角，就此打開知名度，該片也獲選為第三屆大眾電影百花獎最佳故事片獎及最佳編劇獎、文化部優秀影片獎、長春電影製片廠小百花獎，1990年代後達奇逐步離開大陸演藝圈前往澳洲定居，成為大洋洲文聯副主席。

2005年，達奇轉為編導拍攝紀錄片《澳洲情》，近年還製作20集紀錄片《南洋老華僑》，也在澳洲當地主持廣播電台，今傳出他28日因心肺衰竭過世，也使關鍵字「封神榜紂王飾演者去世」登上微博熱搜第一位，引來許多討論和悼念。