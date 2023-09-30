「請大家（一年）吃5顆帆立貝」，日本新任農林水產大臣宮下一郎昨天在記者會上罕見呼籲日本民眾消費帆立貝，目的是希望降低中國祭出進口禁令對日本水產業者帶來的衝擊。

日本朝日新聞報導，日本2022年水產品出口金額達3873億日圓（約新台幣835億元），最大出口地是中國的871億日圓，其中帆立貝就占約467億日圓；第2大出口地的香港也有755億日圓，其中帆立貝占約140億日圓。

日本政府將福島第一核電廠內存放的「核處理水」排放入海後，中國及香港已強化管制日本水產品進口，其中以北海道等地所出產的帆立貝受影響較大，宮下希望透過敦促國內消費，讓水產業者受害情況降到最低。

農林水產省表示，日本2022年共出口17萬9000噸帆立貝到中國及香港，以每顆約200公克到250公克的帶殼帆立貝來推算，只要日本民眾每人每年吃5顆到7顆，就能消化大部分失去出口市場的數量。

如果再加上日本國內年消費量約22萬噸，等於每位日本民眾每年要吃10多顆帆立貝。

宮下在記者會上手持寫有「吃吧，日本」的標語牌說，希望每個人每月吃一顆，這樣一年就能吃12顆，但每次只吃一顆也不太可能，所以希望大家一年兩次、每次吃幾顆帆立貝料理來支持這個活動。

談到帆立貝在國內消費的課題，宮下說，問題在於能不能讓大量外銷的數量在國內順暢流通，如果不能穩定供應，餐廳方面就無法制訂相應菜單，政府也將盡力強化流通體制。

有日本網友在這則新聞下方留言說，很多人在日本超市看到帆立貝的價格後可能會想，雖然看到新聞說帆立貝堆積如山，但價格卻沒有下跌，「如果想清掉庫存就該降價，如果怕價格下跌不願降價出售，或許可以考慮銷毀」。

有網友說，昨天到一個相對有名的魚市場購買海鮮，雖然也想買帆立貝，但比平時更為缺貨所以沒買到，在新的流通管道建立前，大概還需要等待一段時間。

還有網友說，帆立貝近年來在日本的價格漲得太高，一般老百姓已難以入手，對漁民及加工業來說也陷入嚴重泡沫。雖然對與中國相關的問題感到遺憾，但其他水產品也面臨相同困境，帆立貝不該有特殊待遇，也希望帆立貝價格能早日回到過往水準。