根據國人十大癌症統計，大腸癌美年新發生人數已連續15年排名居冠，一般認為，高脂與紅肉飲食、菸酒等不良習慣是癌症主要因子，但醫師表示，門診曾遇一名40歲女子平常重養生，不菸不酒外，也少吃肉類，卻罹患大腸癌4期，經了解其飲食習慣發現，女子每天會喝1～2杯的含糖手搖飲，因攝取過多糖分，使得身體長期發炎，而引發癌症。

中山醫院家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》表示，有一名40歲身材微胖的女子，除了不菸不酒外，平常也少吃肉類、不吃加工食品，經了解其生活習慣發現，平常自認養生者的她，每天會喝1、2杯的手搖飲，且不以為意，女子稱，「因每次看到手搖飲店前排隊者眾多，讓人感覺手搖飲對健康無害。」

陳欣湄表示，有研究發現，過度使用精製糖，會引爆身體潛在的癌症，目前的理論有2點，第一為高度攝取精製糖，會使身體血糖濃度升高，使人體產生胰島素阻抗，而胰島素阻抗現已證實與癌症相關；第二為，高糖製品會使脂肪堆積，導致身體慢性發炎，身體慢性發炎已被證實與癌症相關。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘也在其臉書表示，已有研究指出，青少年多吃甜食會增加大腸腺瘤的發生率。此外，高血糖也會加速慢性發炎，增加發炎因子、誘發大腸癌。

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