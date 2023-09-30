黃嫌持藍波刀砍殺被害人背部。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市松山區基隆路前，日前晚上11點多發生打架鬥毆事件，警方出動快打部隊到場，發現4名剛離場的酒客遭20多人圍毆，其中1名男子身中一刀，嫌犯行凶後迅速開車逃逸。警方循線將黃姓男子等4名惡煞逮捕到案，黃嫌供稱，是不滿女友遭客人調戲，才撂人前往教訓對方。

警方調查，黃嫌的女友當晚疑似喝醉，打電話向黃告狀遭到調戲，黃嫌隨即找來20多人到店外尋仇，等一見到余姓男子等4人離場，立即上前動手痛毆，黃嫌並以藍波刀刺中余男的背部。

警方將余男送醫院救治，陸續將黃嫌等4人逮捕到案，目前持續追查其他共犯中。