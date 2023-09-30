北市松山區基隆路前，日前晚上11點多發生打架鬥毆事件，警方出動快打部隊到場，發現4名剛離場的酒客遭20多人圍毆，其中1名男子身中一刀，嫌犯行凶後迅速開車逃逸。警方循線將黃姓男子等4名惡煞逮捕到案，黃嫌供稱，是不滿女友遭客人調戲，才撂人前往教訓對方。
警方調查，黃嫌的女友當晚疑似喝醉，打電話向黃告狀遭到調戲，黃嫌隨即找來20多人到店外尋仇，等一見到余姓男子等4人離場，立即上前動手痛毆，黃嫌並以藍波刀刺中余男的背部。
警方將余男送醫院救治，陸續將黃嫌等4人逮捕到案，目前持續追查其他共犯中。
北市松山區基隆路前，日前晚上11點多發生打架鬥毆事件，警方出動快打部隊到場，發現4名剛離場的酒客遭20多人圍毆，其中1名男子身中一刀，嫌犯行凶後迅速開車逃逸。警方循線將黃姓男子等4名惡煞逮捕到案，黃嫌供稱，是不滿女友遭客人調戲，才撂人前往教訓對方。
警方調查，黃嫌的女友當晚疑似喝醉，打電話向黃告狀遭到調戲，黃嫌隨即找來20多人到店外尋仇，等一見到余姓男子等4人離場，立即上前動手痛毆，黃嫌並以藍波刀刺中余男的背部。
警方將余男送醫院救治，陸續將黃嫌等4人逮捕到案，目前持續追查其他共犯中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。