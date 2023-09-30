明揚屏東廠22日爆炸後，終於在第9天30日找到最後1名失聯者傅姓班長，確定整起爆炸案造成10死百餘輕重傷，稍早縣長周春米到搜救現場慰訪家屬，她強調，這是明揚未依建照、使照申請的去使用，也未盡到申報儲放公共危險物品的責任而衍生的人禍，至於園區的管理問題，待聯合公祭後，相關檢討會加速進行，中央與地方會一起面對、努力。

周春米稍早在慰訪家屬後，針對媒體詢問有關園區危險物品儲放稽查及申報部分，是否已與經濟部達成協議？對此，周春米說，經過這次教訓，在中央經濟部所管的園區，還有消防署、地方政府會就園區消防管理做更明確的檢討。

周春米說，今天明揚的問題是一開始沒有依照建照、使照申請的規定去使用，後來存放大量公共危險物品又沒有盡到申報的責任，因而衍生大的人禍，而今在園區管理上縱使中央法規還沒有相當明確，但縣府一定會找所有相關單位，針對如何確保園區消防安全來討論，以保障經營公司的工廠員工、周遭住戶的生命財產安全，這些會在聯合公祭後，邀集相關單位檢討，並盡速來進行，中央和地方一起面對，一起努力。

至於是否要在園區內成立消防分隊，以及是否將針對所有工廠執行聯合稽查？對此，周春米說，後續相關問題、包括明確權責劃分等問題都有在討論，待明確之後會再向大家報告。

她強調，廠商自己要有誠實的責任，誠實地依照建照、使照使用，誠實地申報現在工廠所有的危險物品，讓政府單位有明確方向可以管理，企業在這部分責無旁貸。