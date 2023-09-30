2024大選激戰，民眾黨黨主席柯文哲雖已拋出「藍白一定合」的說法，但目前合作尚無定案。銘傳大學廣播電視學系系主任杜聖聰綜合分析1個月內的相關民調，認為藍營多半以「水到渠成」來理解此事；裁至目前為止，「藍白兩陣營似乎仍然處在異次元的平行世界裡」。

杜聖聰表示，量測的時間範圍是從2023年8月30日到9月28日為止，主要是聚焦在柯文哲和侯友宜在「藍白合」以民調決勝負的網路輿情反應。結果發現，從網路上量趨勢來說，柯文哲和侯友宜的網路數量比為56： 44。一直到柯文哲拋出民調決勝負議題，聲量才大幅增加。

杜聖聰也提到，從網路好感度來說，侯友宜在「藍白合」民調決勝負的議題，還是比柯文哲來得吃香。不過，近來侯友宜人設的數據，在各分類項目均維持得不錯。至於在熱門頻道方面，柯文哲跟侯友宜的表現，基本上相差不多。

杜聖聰指出，如果冒然推出「藍白合」，藍營企圖不比民調，又要當正的，柯文哲一句「去死吧」，可以概括民眾黨的主要意志，抱怨藍營吃豆腐吃到連骨髓都不剩。

杜聖聰認為，截至目前為止，藍營多半以「水到渠成」來理解此事；而對於「藍白合」的態度與立場，藍白兩陣營似乎仍然處在異次元的平行世界𥚃。