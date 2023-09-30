中國恆大28日發布公告，指公司執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。陸媒解讀，這代表有關方面對許家印實施債務重組的誠意沒有信心與耐心，未來將由更多外部力量完成。

據陸媒三聯生活週刊報導，在諸多可能的罪名當中，最有可能的應該是挪用資金，並指更大的挪用資金行為發生在挪用預售款項，這讓恆大債務爆雷後，在中國境內留下大量爛尾樓，原本處於監管下的預售款，都被恆大以不同方式挪走，最終導致大量爛尾樓盤，給購房者帶來巨大痛苦。

報導指出，2021年以來，恆大財富開始爆雷，無法及時足額兌付，許家印當年公開承諾，表示 「我可以一無所有，但恆大財富的投資者不能一無所有」。

但事實上，最近幾年，許家印的豪言壯語並沒有兌現，截至去年底，恆大財富未兌付本息合計依然高達人民幣340億元（下同，約新台幣1360億元）。

報導並說，今年3月份，恆大曾經推出了一份債務重組方案，當時的計劃是優先重點處置好境外負債，對於境內債務，恆大希望「通過完成擬議境外重組來為恢復運營提供必要條件，帶動境內債權人與其達成和解，進而恢復有序運營，並逐步產生償債現金流。」

恆大的方案當時得到了境外債權人的認可。但是，到了今年9月份，恆大的債務重組突然生變。

9月22日，中國恆大公告稱，由於集團的銷售情況不如公司預期，公司認為有必要重新審視建議重組的條款。

9月24日，恆大再次公告表示，鑒於恆大地產集團有限公司正在被立案調查，中國恆大目前的情況無法滿足新票據的發行資格。

這代表推翻了3月份的債務重組方案，也意味著在經過多方努力後，事情沒有得到進展，重新回到原點。

今年8月底，恆大財富發佈公告表示，「因資產處置進度不及預期，無法繼續兌付投資者的理財產品。」

報導指出，許家印留下龐大債務的爛攤子後，被採強制措施已沒有懸念，關鍵是在什麼時候。原本按常規理解，應是在恆大債務問題解決後，因許家印對解決債務問題具關鍵作用。

報導說，但現在恆大的債務重組還沒有眉目，許家印就已經被有關方面控制，由此折射出來的訊號是，許家印對於解決恆大債務問題並沒有起到預想中的作用，甚至可能還起到了副作用。

從監管來看，若許家印甚至在一定程度上阻礙了恆大的債務重組，這就將成為許家印被提前控制的重要導火線。

截至2022年年底，恆大的負債總額高達2.4兆元，其中有息負債1.7兆元。（編輯：陳鎧妤）1120930