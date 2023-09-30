一名女網友分享，喝手搖飲料總覺得吸管暴露在外面很髒，因此都會急著趕快喝掉，深怕放太久會有小蟲飛進去或噴到路人的飛沫，但有網友表示，50嵐的吸管套有玄機，按照虛線拆開，一邊比較長、一邊比較短，短的那邊可以套回去吸管上，阻擋飛沫和蟲子。

一名女網友日前在Dcard上分享，每次喝手搖飲料都會很緊張，總覺得吸管暴露在外面很髒，可能沾到路人的飛沫，或有蟲子飛進吸管裡，因此她會把吸管套打結在吸管上，變成一個簡易版本的蓋子，但有時候吸管套會破掉，就無法這樣操作。

貼文引起網友討論，不少苦主表示，確實覺得吸管暴露在外面很髒，因此每次買手搖飲會趕在10分鐘內喝掉，「我都10分鐘喝完，就不會有這問題」、「我也會這樣，雖然我喝飲料也超快，但一想到要進捷運或公車，很多人聚在一起的密閉空間就覺得會髒髒的」、「真的會覺得髒髒的」。

有內行人表示，50嵐的吸管套其實暗藏玄機，下次買可以注意，因為吸管套可以拆分成兩截，一邊比較長、一邊比較短，比較短的那邊就是用來套回去吸管上，以阻擋飛沫和異物。