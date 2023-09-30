有些人認為，只要沒有肉體關係就不算偷吃，因此就算有戀人，依然會和其他對象曖昧。微博擁有40萬粉絲的星座博主「12星座屋」就點名雙子、水瓶及射手座最容易精神出軌，尤其是第一名喜歡刺激、追求新鮮感，容易被周遭新出現的人事物所誘惑。

▍TOP3：雙子座

雙子座求新求變且好奇心旺盛，任何未知領域都能吸引他們的注意力，面對感情同樣如此，所以剛陷入戀愛時總能跟另一半天南地北聊個不停，但隨著兩人逐漸熟稔，就不像以前一樣有這麼多話題，或是當另一半無法理解他們的想法時，雙子就會日漸感到空虛，並且開始往外探索，彌補他們在另一半身上找不到的新鮮感。

▍TOP2：水瓶座

水瓶座很重視心靈契合，精神外遇在他們看來就像是洗澡、喝水那樣稀鬆平常的事，尤其是當他們發現另一半無法和自己心靈相通時，就會開始尋找另外的精神支柱，但這不代表水瓶會陷入新的戀情，他們只是喜歡享受那股若有似無的曖昧而已。

▍TOP3：射手座

射手座熱情活潑，喜歡追求刺激，是個天生的冒險家，所以當周遭出現很有吸引力的美好事物時，容易引起射手的關注，尤其是在另一半面前，自己心裡偷偷想著別人，更能滿足他們愛刺激的天性，精神外遇可說是他們心靈的調劑品。但這不代表射手會付出行動搞外遇，畢竟這對怕麻煩的他們來說，是件煩人又吃力不討好的事情。