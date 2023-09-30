「藍白合」近日成各界關注焦點，民眾黨陣營也動作頻頻，先是總統參選人柯文哲在出席活動時喊出「放心好了，最後一定會合的」；接著柯競辦發言人陳智菡又稱民眾黨主張用具有公信力的第三方民調，推派在野最強人選，輸的一方退選。對此，國民黨立委林為洲今（30）日表示，「藍白合」困難重重，但若能成就是台灣民主憲政的大突破。

對於藍白合的議題，陳智菡29日指出，柯文哲過去一向主張，執政後會組聯合政府，並廣納延攬各黨各派人才，和朝著推動內閣制方向而努力。因此所謂的「和」，指的是政黨合作、和諧，並非只有敵對、對立。陳還提到，「藍白兩方可以比民調，輸的退選，這樣才有最強的人。」

林為洲對於藍白合也在臉書提出自己的看法，他直言就是「摸著石頭過河」，但眼前還會遇到三個困難，一是總統制，贏者全拿，削弱聯合組閣的可操作性；二是國民黨要改推總統候選人，法制上，要再開黨代表大會確認，誰發動？誰扛責？；最後一點則為，「要考量民眾買不買單藍白合？且1+1一定大於等於二嗎？」

不過林為洲也指出，儘管藍白合作困難重重，但若能成局，無非是台灣民主憲政的大突破。