曾姓男子和江姓女友分手後要求復合不成，提議要去宮廟找人作法挽回感情也遭拒，竟無視保護令，擅闖江女住宅社區、突破磁扣管制、尾隨住戶上樓並潛入江女家中賴著不走，江女無奈報警。高雄地院依無故侵入住宅罪判拘役20日，得易科罰金，可上訴。

曾男和江女交往多年，原本同居的兩人今年5月正式分手，曾男一心求復合，今年6月某日一早，江女準備出門上班，打開家門竟發現曾男站在門口，嚇她一跳。

曾男表示，認識一家宮廟的師姐，可作法挽回感情，要江女跟他去一趟。江女當場拒絕，氣得大罵曾男、求他立刻離開她家，雙方當場爆發口角和拉扯，曾男趁隙搶走江女手機和住家大門磁扣，江女居於弱勢，只好打電話請大樓警衛幫忙報警，也為此聲請保護令。

見管理員上樓關切，曾男才慌張逃跑。江女見手機和磁扣被帶走，為了不讓曾男再度進到社區，立刻請主委將磁扣的權限取消。

沒想到，當晚曾男又偷偷跑回江女住處，先翻牆進入社區，再尾隨不知情住戶的身後進入江女所住的大樓，再從樓梯間一路直上江女住家，用磁扣打開大門進入。

社區主委當時透過監視器發現曾男行跡可疑，到現場查看後，立刻通知江女回家，同時報警逮人。

曾男辯稱磁扣是江女給他的，但因權限被取消，不得已才翻牆進社區。法官認為，曾男用不理性方式處理自己和女友之間的糾紛，且未經女友住處社區大樓住戶同意，就侵入社區，妨害社區大樓住戶居住安寧，最後依無故侵入住宅罪判他拘役20日，得易科罰金，可上訴。