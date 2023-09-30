我國第一枚自製氣象衛星「獵風者」（Triton）原訂於10月5日搭乘法國亞利安公司(Arianespace)的VEGA火箭升空，經法國亞利安公司告知，因火箭整備及測試緣故，發射日期將延至當地時間10月6日晚間10時36分（台灣時間10月7日上午9時36分）。

國科會表示，「獵風者」衛星已經在法屬圭亞那的太空中心進行整備作業，法國亞利安公司在台灣時間9月29日晚間於公司網站正式發布消息，宣布本次的VEGA火箭升空時程將往後延2日。

國科會說明，我國預計於更新後的發射日，也就是台灣時間10月7日上午8時50分起，透過國家太空中心（TASA）臉書專頁與YouTube頻道進行發射轉播，讓國人即時收看「獵風者」衛星發射時程。

國科會指出，「獵風者」衛星是由我國自主研發的氣象衛星，酬載為全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R），於低地球軌道收集導航衛星經由海面反射的訊號，分析浪高反演風速。風速是目前氣象觀測最缺乏的數據，「獵風者」衛星預計能提供可觀資料量，為氣象科學與天氣預報提供有利數據。