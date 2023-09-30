中秋節大家不僅會烤肉，也會吃月餅應景。大陸河南一名女子吃月餅時，發現肉餡裡面竟有異物，查看後疑似是金戒指。對此，業者回應，已接獲相關投訴，後續將上報給公司進行核查。消息曝光後，不少網友直呼「如是金戒指，那是福還是禍」。

從照片中可以看見，月餅的肉餡中有異物，幾乎與肉餡扎實的包在一起；挖出來後，女子發現疑似是一枚金戒指，嚇得投訴。

工作人員回應，「我們都是全程無塵室間，在這種問題上應該不會出現，因為所有的，我們都有金屬探測儀，所以這個問題我也不太清楚，只能反饋給公司。」工作人員強調，已接獲相關投訴，月餅生產都是機械操作的，流程會經過金屬探測器環節，後續將上報給公司進行核查。

消息曝光後，不少人留言「吃月餅送金戒指，這商家真好」、「是我，默默的拿出來，絕不告訴商家，吃虧一點怕什麼」、「怕的不是金戒指掉餡料裡了，怕的是手絞進去了」、「如是金戒指，那是福還是禍」、「發達了」。