秋天是銀杏樹最美的季節，然而提到它，很多人都會想到保健品。對此，長庚醫院助理教授級整形外傷科主治醫師朱育瑩表示，銀杏有很高的藥用價值，不只抗氧化、降血壓，甚至還能緩解哮喘等好處。不過，她也提醒，銀杏雖有助預防血栓，擴張血管改善血流，但遇到外傷時或大手術後，恐有血流不易停止的風險，不可不慎。

朱育瑩在臉書專頁「整形外科醫師朱育瑩的手札」發文說明，銀杏有很高的藥用價值，被廣泛用於中藥和健康食品中，能改善血液循環、緩解哮喘、降低高血壓，甚至還可抗氧化、消炎，對付自由基，減緩身體細胞老化。

不過，朱育瑩指出，雖然銀杏有助預防血栓，擴張血管改善血流，乍看之下對長者百利無一害，卻也可能暗藏遇到外傷時或大手術過後，血流不易停止的風險。她就分享先前臨床上收治的個案為例，是一位老年骨折外傷患者，沒有服用任何抗凝血的西藥和中藥，術後傷口卻很難止血。直到狀況穩定後，其才發現病人有在吃健康食品，而這個健康食品竟然就是銀杏。

食藥署提醒，民眾使用口服銀杏葉藥品應謹記3點，首先是注意藥品併用風險，該藥品會抑制血液凝集，與抗凝血劑，如warfarin；抗血小板藥品，如aspirin、clopidogrel；非類固醇抗發炎止痛劑等併用，可能會出現交互作用。因此，若正在使用其它藥品，應諮詢藥師或醫師，以免發生不良反應。

其次是手術前7天應停止使用，食藥署說明，該類藥品會增加手術期間出血的風險，若近期必須進行手術，務必要告訴醫師正在服用該藥品。最後是要注意是否有藥品不良反應，該藥品可能會造成出血的不良反應，用藥期間如有眼睛出血、流鼻血、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、意識變差或胃腸道出血等症狀，應即刻停藥並及早就醫處置。