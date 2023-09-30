美國前總統川普官司纏身，最新遭紐約法官認定他涉及「詐欺罪」，多年來大大浮報自身資產，以便取得更有利的銀行貸款或保險條件，遭檢察官求處2.5億美元（約新台幣81億元）罰款，部分資產的營業執照也被吊銷，昔日的「川普帝國」岌岌可危。有消息人士指出，川普的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）為了保護自己，已經找律師重新擬定婚姻協議。

根據外媒《Page Six》、「新聞周刊」網站（Newsweek）報導，川普野心勃勃，積極再戰2024年總統大選，同時他也涉及4起刑事案件、91項重罪指控，必須支付龐大的競選和官司費用，從去年開始，未雨綢繆的梅蘭妮亞就悄悄展開婚姻協議談判。

川普與梅蘭妮亞2005年結婚，婚後兩人只生下一個兒子巴倫（圖右）。（資料照／美聯社）

不願透露姓名的知情人士表示，「川普仍然非常富有，但法律帳單和判決卻也不斷增加，」如果這對夫妻決定分手，新的婚姻協議將為梅蘭妮亞和兩人唯一兒子巴倫（Barron Trump）提供「更可靠的未來」。

美國前聯邦檢察官拉曼尼（Neama Rahmani）指出，川普先前在與專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）的訴訟中已經吃了敗仗，必須賠償對方500萬美元（約新台幣1.6億元），其他案件若再敗訴，那麼「到總統大選結束前，他可能已經破產了。」因此他的妻子和女兒伊凡卡（Ivanka Trump）才紛紛與他在財產上做切割。不過也有法律專家認為，川普提前把資產轉移給家人，可能是為了避免遭到法院處分查封。