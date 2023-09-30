連接嘉義縣新港鄉溪北村與太保市田尾里的六興橋興建逾30年，縣府在交通部公路局、經濟部水利署補助下，斥資3億6191萬餘萬元進行改建，2021年12月初動土典禮，副總統賴清德親自到場，今新橋通車啟用，賴清德臨時安排行程出席，強調他是以感恩的心來參與，全程感謝六興宮、縣府團隊等各界，「清德的事，和陳冠廷、蔡易餘的事，就拜託大家了」

六興橋因橋樑寬度僅8公尺，橋底斷面不足易造成淹水，經六興宮主任委員江筱芃多年來不斷送陳情書，並當面向賴清德反應後，終於爭取到經費，由公路局2016年補助先期規畫費用，縣府2017年底完成先期規畫爭取中央預算，2020年獲經濟部、交通部工程經費補助後，立即啟動規畫設計，歷過1年多的改建，終於在今天正式通車。

賴清德說，他今天是懷著感恩的心來，感謝六興宮、縣府、水利署等團隊，以及兩位立委和地方各界，表示這條橋不只有解決民眾出入方便，也解決水利問題，更提到蔡總統對嘉義縣的的建設非常重視，像路平專案撥到嘉縣有40多億，水利建設6、70億元，同時間嘉縣基礎建設加起來超過200億新台幣，這都是縣長翁章梁、兩位立委陳明文、蔡易餘會爭取。

賴清德還說，這次最大監工是新港奉天宮的大媽、北港朝天宮的二媽和六興宮的黑面三媽，讓工程一切順利，也向地方居民說抱歉，指橋梁興建1、2年之久，對交通影響極大，廟前生意攤受影響，感謝大家體貼工程上的不便，希望通車後生意可以更興旺。

賴清德過程中除提到陳明文兒子陳冠廷這次要參選立委，請大家支持外，致詞尾聲不忘說「清德的事，和陳冠廷、蔡易餘的事就拜託大家了」。

翁章梁說，六興橋在過去幾次風災岌岌可危，改建後橋面變寬從8公尺變15公尺，通水斷面也提高，未來會更安全，指改建因為六興宮主委在賴清德擔任行政院長任內反應，賴清德當行政院長任內核定，今鄉親夾道歡迎、感謝，也讓賴清德感受到大家對基礎建設的重視。

六興宮主委江筱芃表示，全台最接近媽祖的聖橋就是六興橋，今共有10間友宮、陣頭近3000人一起迎盛會，她任主祭官騎白馬帶領陪祭官們各騎7匹馬走過六興橋到廟前，大家期待已久一條安全回家的橋終於完成了。