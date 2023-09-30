菲律賓國防部長鐵歐多洛昨天接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時說，中國對待較小國家的行徑有如校園霸凌，菲律賓和其他國家必須挺身對抗中國在南海的領土擴張。

鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）說：「我想不到比這個更明顯的霸凌例子了…這不是偷你午餐費的問題，而是偷了整個便當袋、椅子，甚至入學資格的問題。」

菲律賓為了捍衛對南海淺水區的主權主張，一個多月來在高風險的海洋事件中採取愈來愈強硬的行動。

多年來，菲律賓與中國的緊張關係因這條極具爭議的戰略性水道而加劇，雙方對立在今夏趨於惡化，使得這個區域再次擔心海上的失誤或錯判可能引發更大規模的衝突，甚至牽涉美國。

鐵歐多洛形容，菲律賓在200海里的專屬經濟區內拒不退讓，是為了國家存亡而戰。

他說：「我們為了漁民而戰，為了資源而戰。我們也為了作為一個群島國家的完整而戰…我們作為菲律賓共和國的存在，對這場抗爭至關重要…這不僅是為了自己，也是為了後代子孫。」

他還說，「如果我們不阻止，中國會一步步蠶食到我們的主權管轄區、主權權利和領土範圍內」，北京當局在控制「整片南海」之前不會罷手。

中國自稱對幾乎整片南海及其多數島嶼、沙洲擁有「無可爭議的主權」。除了菲律賓以外，馬來西亞、越南、汶萊和台灣也主張擁有主權。

2016年，荷蘭海牙的常設仲裁法院裁定，中國對南海大片海域的歷史權利主張並無法律依據，但北京當局無視這項裁定，持續在南海擴張勢力。

鐵歐多洛警告，包括區域夥伴在內的較小國家，要仰賴國際法才能生存。

他說：「雖然他們需要中國、需要俄羅斯，但同時看到自己也可能成為霸凌受害者。如果（中國）封鎖南海，或許下一個目標就是麻六甲海峽，然後是印度洋。」

鐵歐多洛擔心「因為中國船隻危險魯莽的操作」導致局勢可能惡化，但他說得很明白，任何事件不管是否出於意外，中國都要負全責。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）政府矢言強化國防、提升監控南海的能力。鐵歐多洛說，作為這項計畫的一環，政府已訂購更多「空軍和海軍資產」。

他說，「會引入更多巡邏艇，更多旋翼飛機，我們也正研究取得多用途戰機的可能性」，這將「改變我們的防空能力」。

但鐵歐多洛更期望冷靜行事，他說，只要中國國家主席習近平遵守國際法，外交可以提供一條前進的道路。

他說，菲律賓「別無選擇」，唯有挺身對抗中國，否則「我們會失去作為一個國家的身分認同和完整性」。

不過他還說，衝突並不是解答或期望的結果，「挺身而出並不是真的要與中國打仗，真的不是。我們並不想這樣。但有人侵入我們的土地時，我們必須堅守陣地」。