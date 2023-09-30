《搜狐網》運勢專欄點名屬豬、羊、牛、龍4生肖「晚年生活最滋潤」，屬豬天生有福氣；羊為人善良，老年生活順遂；牛勤勞能幹，雖然年輕常吃苦，但老了後就會改善；屬龍子孫滿堂、身體健康。
▍生肖豬
屬豬的人天生有福氣，生活中有很多貴人相助，雖然看起來傻傻的，其實非常聰明，而且心地善良，沒什麼心眼；越老生活越滋潤，沒什麼大病大難，身體健康、子女孝順。
▍生肖羊
屬羊的人性格隨和，不喜歡與別人爭搶，有好事都很樂意和朋友分享。屬羊對面感情非常專一，一旦認定另一半就不會多看其他人；晚年生活幸福，不愁吃穿，也不受病痛折磨。
▍生肖牛
屬牛的人勤勞能幹，不怕吃苦，而且非常細心，雖然年輕時過得比較辛苦，也吃了不少虧，不過到了晚年就會改善，生活越來越滋潤。
▍生肖龍
屬龍的人活潑健談，從小就有領導能力，對生活要求高，每個階段都會設立目標，沒達到絕不善罷干休，因此容易獲得成就；晚年生活家庭和諧、子孫滿堂，也沒什麼病痛。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。