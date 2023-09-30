《搜狐網》運勢專欄點名屬豬、羊、牛、龍4生肖「晚年生活最滋潤」，屬豬天生有福氣；羊為人善良，老年生活順遂；牛勤勞能幹，雖然年輕常吃苦，但老了後就會改善；屬龍子孫滿堂、身體健康。

▍生肖豬

屬豬的人天生有福氣，生活中有很多貴人相助，雖然看起來傻傻的，其實非常聰明，而且心地善良，沒什麼心眼；越老生活越滋潤，沒什麼大病大難，身體健康、子女孝順。

▍生肖羊

屬羊的人性格隨和，不喜歡與別人爭搶，有好事都很樂意和朋友分享。屬羊對面感情非常專一，一旦認定另一半就不會多看其他人；晚年生活幸福，不愁吃穿，也不受病痛折磨。

▍生肖牛

屬牛的人勤勞能幹，不怕吃苦，而且非常細心，雖然年輕時過得比較辛苦，也吃了不少虧，不過到了晚年就會改善，生活越來越滋潤。

▍生肖龍

屬龍的人活潑健談，從小就有領導能力，對生活要求高，每個階段都會設立目標，沒達到絕不善罷干休，因此容易獲得成就；晚年生活家庭和諧、子孫滿堂，也沒什麼病痛。