3輛轎車30日凌晨行經名間市區，行經名間鄉市區省道，疑有人未打方向燈突然變換車道涉嫌「剪車」引發行車糾紛。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

銀色轎車開上國道3號，副駕駛座乘客先朝黑色轎車比中指挑釁。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

黑色轎車不滿遭比中指，加速開到銀色轎車前方。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

黑色轎車副駕駛座乘客不甘示弱，半身探出車窗揮棍棒回嗆。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣3輛轎車30日凌晨行經名間市區引發行車糾紛，相繼追上國道3號，其中銀色及黑色轎車在國道上互相變換車道、減速互尬，雙方副駕駛座乘客甚至互比中指、半身探出車窗揮棍棒等互嗆。警方未獲報案，強調用路人行為已違法，通知當事人到案說明。

民眾在「社會事新聞影音｣上傳一段1分43妙行車記錄器影片，指30日凌晨1時許，銀色將車及黑色轎車行經名間鄉市區省道，疑有人未打方向燈突然變換車道涉嫌「剪車」引發行車糾紛，雙方在省道上互相變換車道、減速互表不爽，雙方相繼從名間交流道開上國道3號互槓。

影片中，國道3號北向名間路段，銀色轎車副駕駛座乘客先朝黑色轎車比中指挑釁，點燃對方怒火，黑色轎車不甘示弱，加速開到銀色轎車前方，副駕駛座乘客半身探出車窗揮棍棒回嗆。

國道第7大隊名間分隊指出，尚未接獲民眾報案，用路人因行車糾紛隨意變換車道、驟然減速、挑釁行為，可能違反《道路交通管理處罰條例》第30條、第43條，最重分別可處1萬8000以下罰鍰、3萬6000以下罰鍰並吊扣該汽車牌照6個月，還可能涉及《刑法》公共危險及強制等罪嫌，已蒐集相關證據並通知當事人到案說明，如違規屬實將移送南投地檢署偵辦。