彰縣府補助彰化市農會輔導咖啡產銷班班員添購防護衣，以改善採收期面臨的蟻害問題。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰縣府農業處獲報八卦山脈沿線台灣本土蟻類疣胸琉璃蟻肆虐，造成耕作及咖啡豆採收困難，為協助減少採收期受蟻害影響，已緊急補助彰化市農會輔導咖啡產銷班班員添購防護衣，以因應蟻害危機。

農業處指出，彰化縣以八卦山沿線山區為主要的咖啡種植區域，栽培面積約22.65公頃，其中彰化市種植面積13.42公頃區。

彰化市農會自2012年起發展咖啡產業，成立咖啡產銷班，並輔導班員參與咖啡評鑑，今年更輔導轄下產銷班成立咖啡集團產區，集團產區一半以上成員已取得咖啡產銷履歷驗證。

然近來八卦山脈沿線鄉鎮陸續反映疣胸琉璃蟻肆虐，造成耕作及咖啡豆採收困難，為協助轄內咖啡產銷班班員提升產收咖啡生豆效率，並減少採收期受疣胸琉璃蟻影響，彰縣府補助彰化市農會輔導的咖啡產銷班班員添購相關防護衣來因應。

農業處表示，疣胸琉璃蟻為台灣本土性蟻類，主要發生於海拔500公尺以下山麓的竹林、雜木林等，喜歡築巢於竹筒內、樹幹隙縫間，因其棲所鄰近人類生活環境，近年來因氣候變遷或生態失衡造成族群季節性大量增加，侵擾農園與居家環境。

疣胸琉璃蟻不直接危害農作物，農業上未有核准使用之農藥，該蟻會取食昆蟲分泌的蜜露，也常與介殼蟲及蚜蟲共生，因此農業處建議農友加強清園等管理措施，並妥善防治蚜蟲或介殼，落實清園及病蟲防治能有效降低族群數量。

此外，必要時也能自製液態餌劑誘殺，以3％硼酸混合10-20％蔗糖水的比例，利用螞蟻特殊取食特性，將毒誘餌搬回巢內，交哺餵食其他螞蟻滅除巢內螞蟻，也可使用皂素噴灑植株蟻群，透過讓螞蟻窒息方式達到防治效果。