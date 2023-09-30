黃小柔（左）、張棋惠合體拍廣告。（PP石墨烯提供）

黃小柔與張棋惠日前合體拍影片，大跳韓系舞蹈展現十足默契，一點也不輸年輕女團。2人相識20多年，全身上下沒有對方沒看過的地方，也會跟楊丞琳等團員相約泡溫泉，直接脫光袒誠相見，不吝給對方身材上的建議，若對方最近身材不如以往，黃小柔便會直說：「妳最近胖了喔？」

拍攝當天，黃小柔與張棋惠不僅一起換衣、互相打理妝容，張棋惠現場即興編舞，黃小柔一學就會，展現十足默契，「簡直比親生姊妹還像親生姊妹」。畢竟過去曾是少女團體，生過小孩後的身材更不能忽視，因此更會幫對方注重體態，張棋惠平時在家自主訓練，也會邀黃小柔一起運動。黃小柔則是恩威並施，先一起飲食控制，若成功瘦身，再犒賞吃一頓大餐。

2人現在默契一極棒，但也走過一段幾乎斷聯的日子，起因於張棋惠交男友，個性變得不如以往，讓身旁人看不慣，包括從小一起長大的黃小柔，都認為彼此不適合再繼續當朋友。有次她們在活動上遇到，張主動與黃打招呼，但直率的黃回她：「你不用刻意跟我打招呼沒關係，我們現在連朋友應該也不算了。」這句話讓張十分受傷，直到楊丞琳把4in love成員又拉在一起，黃小柔與張棋惠互相道歉溝通後，才又重拾友誼。

黃小柔說，當初張棋惠跟現在的老公黃冠龍交往時，就覺得這個人才是最適合她的人，也大力支持他們結婚。黃說，現在不只4in love成員私下聚會，連大家的老公也都一起參與，原本她還擔心彼此的另一半會聊不來，但沒想到一拍即合，「阿龍跟榮浩會聊各地的美食，還會跟睿哥請教廚藝。」4對夫妻檔，還會相約出國玩，都說好不帶小孩，黃小柔說真的是難得的緣分。