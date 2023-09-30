帶傷拚戰杭州亞運的台灣桌球女將鄭怡靜，今於女單8強對決日本好手早田希娜，可惜先拿兩局卻後繼乏力，包括在第6局9比3領先時連丟8分，最終以11比7、11比8、6比11、9比11、10比12、9比11敗陣，無緣生涯首面亞運獎牌。

鄭怡靜本屆亞運因為舊傷復發，忍痛放棄女團、混雙賽事，可惜女雙賽事也在16強不敵北韓對手，剩下女單力拚奪牌。8強面對左手持拍的早田希娜，鄭怡靜開局就連拿7分，迅速取得2比0的局數優勢。

然而23歲的早田展開反撲，第3局在6平後連拿5分，第4局兩人纏鬥到9平，又是早田搶下關鍵2分，將局數扳成2平。第5局鄭怡靜最為可惜，以10比9先逼出局點，可惜被早田化解後，鄭怡靜一次機會球不幸殺球掛網，接著被動防守救球掛網，反以2比3落後。

第6局鄭怡靜先下手為強，以9比3大幅領先，眼看再2分就能將比賽帶入決勝第7局，鄭怡靜卻突然陷入得分荒，連丟6分被追成9平，接著一次揮拍落空、一次接殺球出界，讓早田以一波8比0反攻帶走4強門票。