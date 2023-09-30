白安演唱電影主題曲〈這裡什麼都沒有〉。（放飛音樂☓相信音樂提供）

守夜人主唱秦旭章為《女鬼橋 2：怨鬼樓》創作主題曲。（放飛音樂☓相信音樂提供）

白安演唱電影《女鬼橋 2：怨鬼樓》主題曲〈這裡什麼都沒有〉，空靈嗓音為這首歌注入「空」的境界，而為鬼片演唱主題曲，白安笑說：「其實我很害怕看鬼片；但很期待在上映的時候能親自看看《女鬼橋》。」也分享雖然自己雖然是「麻瓜」，但曾在南法參觀畫家的墓園後，突感到頭暈想吐，表示是最靠近「靈異」的一次。

電影《女鬼橋》2020 年達成超過全台 6000 萬的票房佳績，還成為 Netflix 平台當年度最多海外瀏覽的台灣電影。3年過後，導演奚岳隆再度執導續集《女鬼橋 2：怨鬼樓》，重啟探討校園禁忌話題，提供更多刺激的觀影體驗。電影主題曲〈這裡什麼都沒有〉邀請白安主唱，由前作《女鬼橋》主題曲的創作者秦旭章再度負責寫歌和製作。

相較於前作主題曲〈空〉營造的懸疑氛圍，〈這裡什麼都沒有〉更注重人物的情感表達，描述了一種「困」與「放下執念」的狀態。為了更貼合劇中角色的個性，電影監製郝柏翔同時擔綱歌詞顧問，共同探討及鑽研歌詞；而白安此次將所有想法專注於演唱，這是她多年來少數未參與詞曲創作的作品之一。

在詮釋這首歌時，白安分享：「第一次收到這首歌，單從旋律、歌詞想像，覺得歌曲充滿『禪意』；情感其實雖然看似淡淡的，可是我覺得是因為有很多很多的情緒，像是對一個人的執著，最後到放手的釋然，收到歌時，覺得很舒服、心很平靜，也治癒到那時忙亂狀態的我。」創作者秦旭章則提到：「如果把心放寬，接受『這裡什麼都沒有』，其實也不會有人來傷害你、或者是你也不會成為那個受害者。」

提到為鬼片唱主題曲，白安笑說自己應該算是「麻瓜體質」，不過距離「靈異」最靠近且印象比較深刻的是幾年前曾南法參觀知名畫家的墓園，當時天氣很好、建築及花園也都很美，卻在一進去時瞬間感到頭暈想吐，不過一離開就恢復了；另也曾去過一些地方，回家莫名其妙的發燒，不過之後去收驚就好了。

秦旭章則分享：「我從小就可以感應到很多不同能量的人、維度、氣場。我覺得在做這首曲子的時候，每寫完一段旋律，或每做完一部分編曲的時候，反而不是覺得他們來聽很可怕，而是撫慰了一些自己平常沒有發現的傷痛。」

秦旭章也提到：「自己的團—守夜人預計年底會有新專輯推出，最近剛開始自己的Podcast《消完夜障再去睡》，也幫一些不同的影視劇做歌作曲，用不同方式認識這個世界。」也期待新作品《女鬼橋 2：怨鬼樓》主題曲〈這裡什麼都沒有〉能撫慰更多人。