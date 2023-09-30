為提倡環保，不少飲料店推出環保杯優惠，一名女網友分享，她用環保杯裝了西瓜汁以後，發現環保杯出現一股怪味，她嘗試許多「去味」偏方都沒有辦法去除怪味，讓她很崩潰，也引起網友討論，不少過來人推薦「過碳酸鈉」，表示泡完以後像是全新的。

一名女網友在Dcard上分享，她超愛喝飲料，某天去逛夜市的時候，用環保杯裝了西瓜汁，結果回家用洗碗精清洗過後，環保杯還是有一股怪味，她在網路上查了各種消除異味的方法，泡過熱水、小蘇打粉清洗等，通通都沒有用。

貼文引起網友討論，不少內行人表示，消除環保杯的異味很簡單，只要在環保杯裡面加溫熱水，然後倒入適量的「過碳酸鈉」，泡上一段時間，異味和汙垢全部都不見了，而且過碳酸鈉也很好購買，全聯或蝦皮都能找到。

先前也曾有女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上分享，阿嬤常用一款不銹鋼杯泡茶喝，多年過去裡面累積了厚厚一層的茶垢，用洗碗精和菜瓜布刷都刷不掉，後來聽取朋友建議泡「過碳酸鈉」，結果杯子煥然一新，驚人清潔力讓她超驚訝。

另提醒想購買的民眾，有時候產品名稱不一定會是「過碳酸鈉」，有時候可能會寫去漬粉、活氧漂白粉等，因此推薦大家可以看看產品的成分，如果是寫碳酸鈉（sodium percarbonate或Sodium Carbonate Peroxyhydrate）的成分就沒錯了。