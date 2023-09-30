台灣一名女子在菲律賓遭中國嫌犯綁架性侵，後來警方運用臉部辨識，發現該女子是詐欺通緝犯。

菲律賓警方8月救出一名遭中國嫌犯綁架性侵的台灣女子，但她事後行蹤不明。台灣警方運用臉部辨識，發現這名女子為台灣詐欺通緝犯。女子已遭菲國警方拘捕，將被驅逐出境。

ABS-CBN新聞台報導，菲國警方8月表示，35歲王姓台灣女子原本與友人相約在馬尼拉市見面，卻被7名中國公民擄走，期間2度遭性侵，並被迫匯款12萬4233美元（約新台幣400萬元）到嫌犯指定帳戶。

菲律賓警方接獲匿名台灣男子報案後，根據被害人手機的全球定位系統（GPS）定位救出這名女子，並逮捕2名嫌犯。

中華民國駐菲律賓代表處事後表示，由於菲國警方僅提供當事人英文姓名和生日，且女子刻意迴避警方詢問，離開警局後即不知去向，暫時無法確認這名女子的台灣籍身分。

駐菲代表處今天告訴中央社，這名女子8月中旬遭7名中國籍嫌犯於大馬尼拉地區馬拉邦市（Malabon）擄人勒贖，被菲國警方救出時卻提供假名，事後避不見面，也未向檢察官提告2名落網綁匪，隱匿身分的行徑非常可疑。

代表處指出，代表處警政祕書向菲國警方取得女子照片，經台灣警方運用臉部辨識比對，確認她的真實身分為台中地方法院發布的陳姓詐欺通緝犯。

在菲律賓首都區警察總局（NCRPO）局長納塔特茲（Jose Melencio Nartatez）指示下，菲國警方確認陳嫌住處位於班巴加省（Pampanga）克拉克地區（Clark），協同移民局於昨天上午持移民逮捕令拘捕女子，將她送到移民局外國人收容所，等待驅逐出境。