美國饒舌歌手夏庫爾（Tupac Shakur）1996年在拉斯維加斯遭槍殺，這宗懸案成為饒舌樂史上一個轉折點。時隔近30年，一名承認犯案的前街頭幫派老大今天被依謀殺罪逮捕。

路透社報導，警方表示，前幫派老大戴維斯（Duane "Keffe D" Davis）長久以來一直是嫌疑人之一，近年他開始在一連串公開聲明中暗示自己涉案。在內華達州克拉克郡（Clark County）一個大陪審團昨天決定起訴後，戴維斯今天在住家外遭到羈押。

起訴書是在今天一場簡短的聆訊中向法官提出，法官下令將60歲的戴維斯還押候審，不得保釋，預定10月4日開庭。

戴維斯被控一項使用致命武器謀殺罪，他涉嫌於1996年率領一群男子在賭城大道（Las Vegas Strip）附近飛車槍殺夏庫爾。

有關當局形容戴維斯在一樁倉促策劃的陰謀中「下令開槍」，目的是為他的侄子（或外甥）安德森（Orlando Anderson）在1996年9月7日晚上被夏庫爾和保鑣毆打一事報仇。

拉斯維加斯警方在記者會上說，戴維斯策劃了這樁犯罪陰謀。目前不清楚戴維斯是否已有律師。