杭州亞運》拳擊黃筱雯不敵大陸好手常園 遺憾止步八強 14:322023/09/30 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拳擊女將黃筱雯，杭州亞運會遺憾止步八強。（毛琬婷攝／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華拳擊女將黃筱雯，今天在54公斤級八強賽遭遇地主好手常園，雖有身高優勢，但近身攻擊較為薄弱，最終0比5敗下陣來。 黃筱雯與大陸老將常園，第一回合46比49，第二回合45比50，第三回合45比50，最終5位裁判一致判定常園5比0擊敗黃筱雯。 黃筱雯賽後似乎已知道比賽結果，眼角泛著淚水，無奈接受失敗命運，本屆杭州亞運會只能遺憾止步八強。 杭州亞運專輯 杭州亞運官方獎牌榜 杭州亞運》成人賽場初體驗就奪金 18歲施沛妤站上凸台好緊張 #杭州亞運 #拳擊 #黃筱雯 #常園 也許您會感興趣 推薦閱讀 杭州亞運》與獎牌擦身好可惜 吳佳穎下一步要續拚奧運門票 12:432023/09/29 體育 杭州亞運》英雄聯盟中華摘銀 教練陳如治：我們盡力了 21:292023/09/29 體育 杭州亞運》射擊獎牌第6天才開張 教練郭孟熙點出原因 13:382023/09/29 體育 杭州亞運》破發慶祝超激動 莊吉生：今天媽媽也有來看 12:362023/09/29 體育 杭州亞運》僅周天成首點奪勝 羽球男團中華止步8強 18:012023/09/29 體育 杭州亞運》這面銀牌等了9年 李亞軒頻飆淚喊下次再來 12:472023/09/30 體育 杭州亞運》中華隊又贏南韓 女子滑輪施沛妤、楊合貞「金包銀」 09:272023/09/30 體育 杭州亞運》擊敗東奧銀牌 拳擊林郁婷復仇成功闖8強 15:382023/09/29 體育 杭州亞運》網球拚單日兩金！桌球6組人馬爭四強 中華隊30日重要賽事 06:002023/09/30 體育 杭州亞運》鄭怡靜先盛後衰負日 8強止步無緣奪牌 14:112023/09/30 體育 杭州亞運》大陸雙雄體操單槓金包銀 黃彥章第五名作收 18:082023/09/29 體育 杭州亞運》放棄100蝶 王冠閎200蝶游進今晚決賽 13:312023/09/29 體育 杭州亞運》姊妹搭檔首金 詹詠然：意義重大 但3年後別逼我 12:262023/09/30 體育 杭州亞運》還有金牌機會！ 網球混雙黃琮豪／梁恩碩闖決賽 13:012023/09/29 體育 杭州亞運》網球女雙決賽 詹家姊妹直落二摘金 11:412023/09/30 體育 杭州亞運》網球混雙準決賽許育修／詹皓晴落敗 確定銅牌 15:002023/09/29 體育 杭州亞運》亞洲最強壯女人 鞏立姣鉛球3連霸仍有遺憾 10:422023/09/30 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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