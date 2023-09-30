中華拳擊女將黃筱雯，今天在54公斤級八強賽遭遇地主好手常園，雖有身高優勢，但近身攻擊較為薄弱，最終0比5敗下陣來。

黃筱雯與大陸老將常園，第一回合46比49，第二回合45比50，第三回合45比50，最終5位裁判一致判定常園5比0擊敗黃筱雯。

黃筱雯賽後似乎已知道比賽結果，眼角泛著淚水，無奈接受失敗命運，本屆杭州亞運會只能遺憾止步八強。