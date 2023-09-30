有民眾在網路上張貼買到綠臭蛋訊息，行政院長陳建仁第一時間駁斥是假訊息，農業部、中央畜產會也紛紛提告，警方訊後將網友依妨害名譽函辦，引發爭論。媒體人謝寒冰昨(29日)在節目中直言，老實說就算是國產蛋，誰說它一定不會有臭掉情況，「重點是政府那種怕事的心態」。

謝寒冰29日在節目《庶民大頭家》中談到，去告妨害名譽超奇怪，有人認為農業部還有名譽嗎?且警察更奇怪，半夜就去抓人，這個問題的癥結點在哪裡?以後每個人隨時隨地至少帶2支手機以上，一個照對方一個照自己，不然單一方向拍，人家都說你造假。

謝寒冰坦言，就算是國產蛋，誰說它一定不會有臭掉情況，運送、保存過程中可能都會有狀況，其實臭蛋就是臭蛋，沒有什麼問題，重點是政府那種怕事的心態，就不信在台灣還沒進口蛋之前沒有遇過臭蛋；他舉例，有時候冰箱一放雞蛋放了一個多月，一打出來真的就臭掉，這也沒什麼，重點是政府現在不敢讓人提，怕人家聯想到進口蛋都是臭的。

謝寒冰也說，至於說政府現在這麼諱疾忌醫，卻始終不願意告訴我們市面上蛋的流向為何。