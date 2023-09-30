藝人張書豪與歐陽妮妮2018年合演《腦波小姐》傳出假戲真做，緋聞傳了4年多後，日前爆出兩人疑似修成正果，預計於明年春天結婚，讓網友紛紛獻上祝福。他昨天(29日)趁著中秋團圓日，曬出與乾女兒「小芝麻」一家三口出遊的照片，不僅自稱是爸爸，還標註女友歐陽妮妮，罕見公開放閃。

張書豪PO出出遊的照片，只見他蹲著陪乾女兒「小芝麻」玩耍，後方的張捷和夏如芝則是盪著鞦韆，玩得不亦樂乎，他也透露當下心情：「每次帶乾女兒出去玩，最後都變成兩個老爸顧三個女兒，真的都還是孩子，請支持多元成家囉，祝福大家中秋團圓快樂」，並標記張捷、夏如芝及歐陽妮妮的帳號，對此，夏如芝回覆：「爸爸好」，張捷表示：「笑死我啦」，還附上哭笑不得的表情符號，張書豪則搞笑回應：「我們都是好爸爸」。

張書豪與乾女兒「小芝麻」玩耍。（圖／bryanchang1988 IG）

張書豪與歐陽妮妮傳出明年初結婚，雙方家人也已經聚會碰面，根據《鏡週刊》報導，歐陽龍表示完全尊重他們決定，更誇讚張書豪是孝順的孩子，只要能善待女兒歐陽妮妮，都會獻上最誠摯祝福，不過張書豪的經紀人表示雙方重心仍放在事業上，倘若未來有好消息，絕對會公開跟大家分享，更不忘強調：「雙方家長相處愉快，都很支持自己孩子的喜好跟選擇」。