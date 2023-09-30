因基泰大直都更案而下陷的受損民宅，由於狀態仍屬不安全，因此北市府啟動拆除程序，主要構造部分已於今(30)日拆除完畢，後續將展開廢棄物清運作業，不過周邊有居民抗議施工的震度仍不小，且原先的家中損鄰裂痕又有加劇的跡象；對此建管處表示，後續清運廢棄物時可能還會持續有震動，若是周邊居民有發生損鄰狀況，將安排專業技師前往勘查。

台北市議員陳怡君表示，周邊的居民擔心25戶在拆除作業時，會危及旁邊的樓房，擔心損鄰影響；陳怡君指出，也有居民陳情住家持續都有震動的狀況，更指家中本來還沒那麼深的裂痕，現在卻越來越深，地板的磁磚不僅隆起，連水泥也被震倒脫落。

台北市建管處指出 ，受損民宅的主建築物，已在今(30)日上午將主要構造部分拆除完畢，後續再處理剩餘建物、營建廢棄物清運、地下室填平以及整地作業，確切的完工時間還需再評估。

此外，台北市建管處表示，若是周邊居民發現有鄰損擴大跡象，後續會請相關公會的技師前往現場鑑定，同時也會持續監測施工所造成的震動影響，以防對周邊民宅造成損害，不過由於後續還有廢棄物清運以及整地作業，還是會不可避免的造成振動，但與拆除工程相比會減小震幅，還請周邊居民多加體諒。