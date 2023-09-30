2024總統大選「藍白合」成為各方關注焦點，民眾黨參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡29日拋出震撼彈，要兩方比民調，輸的退選，激起各界熱議。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（30）日分析，在野整合於接下來一個月，將進入最後階段。

游盈隆在臉書發文提到，今年中秋節，總統參選人之間的過招，最精采的莫過於柯文哲辦公室的大膽倡議，「藍白要合，比民調，輸的退選」，展現高度自信與阿莎力，不知是那個天才想出來的，一出手就把對手逼到牆角。游認為，不必懷疑，這個主意當然是柯同意的，試想有哪個幕僚敢不經老闆同意，而丟出這種石破天驚的倡議。

對於柯文哲的想法，游盈隆解析，藍白合就比民調，輸的退選，別在那裡勾勾纒。至於柯文哲為什麼敢拋出這種倡議，游認為，因為自今年六月以來，排除網路民調不談，多數民調皆顯示柯侯之間，他是穩定領先的，也因此柯聽到藍營提出「一不比民調，二不當副手」時，差點抓狂，才講「去死吧！」不必再談了。

至於柯文哲在「中華戰略學會」一項活動中，公開宣示「放心好了，最後一定會合的」的舉動。游盈隆表示，現場滿滿退將的場合，據說拍手叫好聲不絕於耳，柯P的權術可說是已經練到爐火純青的境界，狠狠地將了國民黨一軍。

游盈隆指出，藍、白雙方交手到這個地步，各自都提出了己方最大的目標和利益，沒有任何交集。接下來想要進一步談，就必須妥協，各自讓步。例如，「國民黨總統參選人侯友宜同意民調決定，而柯文哲不堅持輸的退選等等。」游補充，未來一個月，是在野勢力能否完成整合的最重要階段，事實上，也是最後的階段。