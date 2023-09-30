現代人喜歡透過網路交友，千奇百怪的事蹟也無所不有。一名父親透露，離婚後才發現自己是雙性戀，並在交友軟體上認識一名小鮮肉，還共度了一個美好夜晚；怎料到，一年後女兒帶新男友回家，對方就是那名小鮮肉，讓他不知道該如何是好。

根據《每日鏡報》報導，男子表示，自己今年42歲，與妻子離婚後，開始探索自己的性取向，結果意識到自己是雙性戀，但並沒有向前妻或24歲女兒出櫃。在開始新生活後，他下載交友軟體，在上面認識一名小鮮肉，並與對方有了一個愉快的夜晚；不過從那之後，2人再也沒有見過面。

一年後，他的女兒開心向他表示，要帶新男友給他認識。男子直言，看到女兒新男友進來後，當下真的傻住了，但還是故作鎮定繼續午餐，並與對方討論很多話題，然而就是絕口不提交友軟體的事。

男子說，「不知道怎麼做才是最好的，告訴女兒並向她承認自己是雙性戀，還是就不管這件事？這段時間我一直想告訴人們這件事，畢竟太瘋狂了。」貼文一出引發熱議。