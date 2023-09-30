滑輪溜冰小將施沛妤在杭州亞運奮勇奪金。（施沛妤教練提供／孫英哲彰化傳真）

杭州亞運會如火如荼進行，彰化出身的選手大放異彩，這兩天勇奪2金1銀佳績，其中年僅18歲的滑輪溜冰小將施沛妤勇奪杭州亞運滑輪溜冰萬米計點賽金牌，更是讓人感動不已。

「我彰化，我驕傲！」彰化縣長王惠美在臉書發文恭賀在亞運奪牌的彰化囡仔，她指出，網球王子「許育修」1日2牌，先與搭檔「莊吉生」（彰師大校友）勇奪中華隊史上第1面網球男子雙打金牌；再與搭檔「詹皓晴」，奪下網球混雙銅牌，實在是太厲害了！

年僅18歲的小將施沛妤在亞運一鳴驚人，勇奪亞運滑輪溜冰女子1萬公尺計點賽金牌，令人感動不已。這個讓人振奮的好消息讓施沛妤的母校彰化市精誠中學隨即在粉絲專頁分享喜訊，王惠美說，她和彰化鄉親都感到與有榮焉。

來自彰化鹿港的施沛妤從幼稚園開始學直排輪，雖比賽屢獲佳績，但她未選擇體育班，而是就讀彰化私立精誠中學，努力訓練，同時兼顧學業，靠著時間分配得宜及自律極佳，不但比賽屢有斬獲，課業成績也都維持在前段班，是標準的文武全才。她在亞運奪金後，也不忘透過影片表示：「謝謝大家幫我加油」！

施沛妤是土生土長彰化鹿港人，因興趣投入苦練，競賽成績斐然，多次為彰化縣奪下全中運獎牌。今年4月23日，她於高中最後一年勇奪全中運雙金，包括高女組滑輪溜冰1萬公尺計分淘汰賽、高女組滑輪溜冰1000公尺計分爭先賽等兩面金牌。

施沛妤在家人鼓勵栽培下，兼顧競賽與課業，未來希望能持續為照顧其他運動選手盡一份心力，她選擇就讀陽明交通大學物理治療學系。她現為大一新生，首次參加世界級「社會組」競賽就奪下金牌，為國爭光，展現長年苦練的成果。