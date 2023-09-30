南亞國家馬爾地夫的選民今天開始投票，在國家未來該親中或親印的公投中決定他們的下任總統人選。中印兩國都在爭奪對這個熱帶天堂的影響力。

法新社報導，61歲的索里（Ibrahim Mohamed Solih）競選連任時面臨苦戰，他在第1任時與馬爾地夫的傳統金主國印度重新建立關係。

聲勢領先的45歲候選人穆伊祖（Mohamed Muizzu）矢言將拉近與北京當局的關係，如果當選將檢視與印度的關係。

穆伊祖在本月初的初選獲得46%選票，比索里多出7個百分點，但選情依舊詭譎難料，兩人僅相差不到1萬5000張票。

在當地時間今天早上8時開放投票前，選民已在馬爾地夫各地排隊準備投票。一名選務官員告訴法新社：「投票所開放前，現場就排了很長的隊伍。選舉委員會鼓勵民眾提早投票。」由於未獲授權向媒體發言，這位選務官員不願具名。

這場選舉只有28萬2000人有資格投票，投票所將於今天下午5時關閉，結果預計將在今晚或明天清晨出爐。

馬爾地夫位於印度洋中部，所處位置具有戰略重要性，橫跨全球最繁忙的東西航道之一。

穆伊祖的政黨上次掌權時偏向親中，熱切接收中國「一帶一路」基礎建設計畫的金援。前總統雅門（Abdulla Yameen）向中國大幅舉債進行基礎建設，並將印度拒於門外。

索里挾著反對雅門獨裁統治的民怨，於2018年當選馬爾地夫總統。雅門遭控為了興建基礎設施債台高築，讓馬爾地夫陷入中國的債務陷阱。

但索里恢復馬爾地夫與印度友好的傳統外交立場，結果證明是存有爭議的，許多國人反對印度對政治與經濟施加過多的影響力。

穆伊祖矢言，如果當選，他將釋放他的良師益友雅門。雅門因為貪污正在服11年徒刑，關在他任內監禁許多政治對手的同一座監獄島內。