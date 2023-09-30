長者失智是高齡化社會的重要挑戰，台灣師範大學設計系教授鄧建國團隊與富邦人壽USR產學合作合作，以減少被標籤化、增加時尚感及個人化功能為出發點，設計出新款失智手鍊「Window」，獲得今年美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）概念設計Healthcare健康照護類銀獎及Ageing銀髮設計類雙銀獎肯定。

美國MUSE Design Awards(繆斯設計獎)是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一，由IAA國際獎項協會主辦，歷史悠久，以嚴格的國際評審體系和高品質的評判標準著稱，旨在發掘和表彰建築、室內、產品、時尚等六大設計領域的傑出者，近日公布得獎名單。

本次獲獎概念作品為台師大設計系與富邦人壽USR產學合作「失智友善-協尋手鍊專案」系列成果，鄧建國率領設計系研究生林子馨、蔡景崙、魏宏臻、蔡佳璇等人完成，新款「Window」概念協尋手鍊的靈感源自溫暖記憶和生命力，手鍊右側透明視窗隱含穿透元素，可存放回憶生命故事等個性化資訊，中央平面可雷雕或印刷編號和協尋專線，側邊螢光飾板象徵指引失智者尋歸家之路。

鄧建國表示，目前失智手鍊多以一片鐵片記載相關資訊，也容易被標籤化，團隊希望能去除失智患者的標籤化，定義具有未來發展性的時尚形象，因此經過與失智患者、照顧者、醫護人員、中華民國老人福利聯盟及台灣失智症協會等推廣單位，進行焦點團體訪談研究，研擬出新款設計。

鄧建國也說，團隊透過與企業合作，達到與產業連結的學習效果，同時也期能透過新設計的獲獎，突顯高齡關懷與健康照護的重要性，喚起社會關注失智友善協尋議題，未來將進行研發推廣，守護長者安全增進社會福祉。