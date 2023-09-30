清水孟國際塔羅小孟老師指出，雙子座、天秤座、天蠍座及獅子座在中秋連假過後有機會發財。第1名的雙子財運旺，事業上可能出現貴人相助；天秤找到對的投資方法；天蠍容易中獎，有小財進帳；獅子投資獲利，好運不斷。

▍TOP1：雙子座

雙子座受到太陽與火星進入偏財宮，偏財運旺，中秋後可以買彩券試試手氣；另外如果工作上有績效壓力，可能出現貴人幫忙，建議多穿紅色衣服讓財運滿分。

▍TOP2：天秤座

天秤座太陽與火星加速進入本命宮，中秋後可以開始把多的資金拿來投資、錢滾錢，若已經有很熟悉的投資模式，請繼續保持經營，如果先前投資成績不太理想，中秋後是改變理財方式的好時機，只要找到適合的投資理財方法，就可能獲利。

▍TOP3：天蠍座

天蠍座中秋後穀神星移入本命宮，容易有小財入帳，買彩券可能中小獎，參加抽獎活動運氣也不錯，建議多穿綠色衣服讓財運滿分。

▍TOP4：獅子座

獅子座中秋後金星入本命宮位，對金錢與資源特別有意識，想透過不同方式增加資產，也開始研究各種生財之道。中秋後雖然在投資上會大賺一筆，但仍要留意不要太過失心瘋；另外想購買彩券的人建議穿白色衣服讓財富亨通。