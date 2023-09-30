韓國天團「EXO」成員朴燦烈出道11年將舉行首次個人亞洲巡迴粉絲見面會，此次見面會「CHANYEOL FANCON The Eternity」特別選在他的生日月，將以永恆為主題，代表他對粉絲的愛，海外首站獻給台灣粉絲，將在11月4日於桃園巨蛋舉行，這也是繼2019年9月底EXO在小巨蛋開唱後，時隔4年再有成員來台。

EXO在2019年起陸續從軍，團體中斷近4年演出後，燦烈在2022 年9月退伍，EXO也於2023年7月成功回歸慶祝他們的11週年並發行了新專輯，燦烈繼續在幕前和幕後工作，甚至推出了他個人YouTube頻道，在頻道上向世界各地的粉絲分享他的個人嗜好和興趣，11月27日生日的他，今年將送給愛麗（EXO-L）跟自己最特別的生日禮物，舉辦出道來首次的個人的亞洲巡迴見面會，將於台灣、香港、泰國三地登場舉行。

活動將於11月4日晚間18點在桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）登場，票價分為NT. 5600／5200／4800／3800／2800，門票將在10月7日上午11點於年代售票系統及四大超商正式開賣，更多相關活動訊息請洽和協整合行銷臉書粉絲專頁。