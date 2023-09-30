F-35隱形戰機

F-35戰機通過一連串拖延已久的決定性測試後，可能為美國明年決定正式全速生產鋪路。

據《防務新聞》（Defense News）30日報導，F-35聯合專案辦公室（JPO）發言人戈梅爾（Russell Goemaere）說，「聯合模擬環境」（Joint Simulation Environment，JSE）測試9月21日已結束，初步完成了驗證。

如今五角大廈作戰測試與評估主任辦公室（DOT&E）將分析9月測試時所收集的數據，而它對F-35性能的檢測報告可能會在12 月底以前提交國防部高層。「聯合模擬環境」的64項測試是在馬里蘭州的海軍帕特克森特河航空站（Naval Air Station Patuxent River）進行，目的在於讓F-35A、F-35B和F-35C隱形戰機深入體驗類似實戰中很可能遭遇的各式情況。

作戰測試與評估主任辦公室在1月公開的報告中說，相關測試場景包括守勢防空、巡弋飛彈防禦，還有聯合進攻防空、空中阻絕和摧毀敵方防空系統等。

BREAKING NEWS: The F-35 program completed a series of important tests that could allow an official decision next year to move the jet into full production. https://t.co/aEhLXKCdhh — Defense News (@defense_news) September 29, 2023

而完成相關測試是專案決定性的一步，若要結束F-35初期戰力測試評估階段，就需要完成相關測試。而五角大樓也可以做出「C里程碑」（Milestone C）的決策，正式授權讓它全速生產。