馬文君強調自己善盡職責，監督行政，可受公評，30日在律師羅閎逸陪同下提告，捍衛名譽。（楊靜茹攝）

國造潛艦專案小組召集人黃曙光近日說，有立委阻撓國造潛艦計畫執行，甚至將機密資料外流，但未指名道姓；前海軍顧問郭璽則稱該立委就是國民黨立委馬文君。對此，馬文君今(30日)下午2點30分前往南投地檢署按鈴申告郭璽加重誹謗罪，並列出四點聲明，強調會繼續善盡職責，把關預算。

馬文君說，她今天已委由羅閎逸律師陪同，按鈴申告郭璽先生觸犯刑法 加重誹謗罪。

馬文君列出四點聲明，第一，過去48小時，她始終在等待，等待國安會諮委、潛艦國造總召集人黃曙光清楚交代，究竟是哪位立委「一直在搞」？哪家軍火商「賣台洩密」？

馬文君說，黃曙光敢說不敢當，根據黃曙光的指控，那都是叛國的嚴重罪名，依法本應立刻告發，請檢調偵辦，豈可隨便說說，不用告發，不用舉證，要記者自己去猜？如此打迷糊仗，國安檢調單位還不啟動偵辦？

馬文君表示，第二，郭璽只是打手，是一個30年前就在海總竊資企圖轉售圖利的人、一個真正遊走中國大陸仲介買賣的人、一個手段邪派的軍火掮客。她試問，為何郭璽引薦的韓國技協，會被韓國政府追究偵辦？，如今郭身受皇恩，組織這波抹黑攻擊的唯一目的，就是要趕在蔡總統卸任之前，編列並通過潛艦後續造艦的「特別預算」，他個人就能入袋大筆佣金。

馬文君指出，問題是，這艘原型艦，被外籍顧問評論為史上最複雜的拼裝系統，根本還沒下水，幾乎沒有通過任何測試，不知道堪用與否，就急著要編數千億元，再造7艘。萬一測試不如預期？萬一設計有問題？不能等到原型艦測試通過，再編後續造艦？

馬文君質疑，到底急什麼？急著發財罷了，深怕蔡總統卸任後，新總統未必予取予求。

馬文君說，第三，選舉年諜影幢幢，是民進黨政府的老套路了。2019年炮製了王立強案，雖然操弄成功，但當時牛皮吹得太過頭，深怕如今老百姓不再上當，於是這回乾脆下猛藥，誣陷立委。

馬文君表示，各種影射，穿鑿附會，都在意料之中，但這些故事根本無法自圓其說，如前所述，黃曙光掌握叛國洩密，不告發，不舉證，只開記者會隨便說說就算了？

馬文君指出，當初民進黨強行通過國安五法，說不過不足以抓共諜，過了就能抗中保台，結果檢調單位，國安部門，多年來一無所獲，效率還比不上警察抓綠蛋？民進黨公職民代，甚至我的立院同事們，現在說的煞有其事，難道不是自己呼自己巴掌？

最後，馬文君強調，訴訟事務將交由律師處理，她會善盡職責，監督行政，把關預算。

馬文君說，潛艦國造成效，與後續預算編列，必然是這個會期的重頭戲。懇請所有國人，透過會議轉播系統，即時觀看，又或者連結立院網頁，查詢文字紀錄，減少聽信有特定目的，私下收受好處的粉專，或者直播主帶風向。

馬文君強調，郭璽集團的目的，就是希望在野黨投鼠忌器，不敢監督，她不會中計。而民眾越關心投入，就越沒有掮客上下其手的空間，受公評是立委的義務。