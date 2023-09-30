民眾質疑這些巨大營建廢棄物不只打碎時發出噪音，還造成環境汙染。（程炳璋攝）

台南市中西區臨安橋9月初封橋切割，卻有民眾發現，廠商將拆除的巨大橋體，趁半夜運送到喜樹空地堆置打成碎石，造成噪音與環境汙染，台南市工務局表示該空地為暫置場，破碎後會移往土資場。警方認為載運的拖板車涉嫌超載、超長並逆向行駛，已連續開單處罰。

臨安橋改建為台南市政府重大工程，工期至明年11月完工啟用，拆橋工程預計今年10月底完成，目前正作橋面板切割作業。因為臨安橋工地現場窄小，不利切割載離，更無法堆放現場，營造廠在南區喜樹部落另租用私有地，放置拆除的橋體，並在當地破碎成鋼筋與混擬土。

當地居民突然發現空地被堆置大量的建築廢料，每天忍受碎石巨響，不堪其擾，質疑違反噪音與汙染環境，憤而報警。

警方盤查發現，載運營建廢棄物的拖板車涉嫌趁半夜違規超載、超長與逆向行駛，不僅載運的橋體嚴重超出車身，還逆向行駛，過程險象環生，依照違反道路交通管理處罰條建，連續開出3張罰單。

台南市工務局表示，營造廠租用喜樹私有地只作為暫置空間，廠商在空地展開破碎作業，再載往土資場。坦承尚未發給業者空地堆置許可，已約束廠商在載運過程遵守交通法規。

臨安橋新建橋體不再使用鋼筋混擬土，將採鋼構建築，先在工廠加工，未來載運到工地現場組裝完成。