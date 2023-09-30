日本媒體觀察，中國雖然不滿日本政府將「核處理水」排放入海，甚至祭出水產品進口禁令，但中國「十一長假」上路後，日本作為中國遊客的出遊地首選，人氣依舊不減。

日本電視台（Nippon TV）及共同社中文網報導，中國9月29日展開為期8天的「十一長假」，各地機場擠滿旅客，執飛日中航線的日本各航空公司航班基本上都客滿，且大部分是中國乘客。

談到為什麼選擇到日本旅遊，一名中國觀光客說，聽說大分縣的湯布院風景非常棒，所以想去看看，「因為現在還沒有排放太多核處理水，所以想儘早到日本吃（美食）」。

雖然中國媒體報導，受福島第一核電廠「核處理水」排放入海影響，日本的旅遊業受到打擊，但從中國搜尋引擎「百度」等所做數據分析結果來看，日本位居海外熱門旅行目的地之首。

日本大型航空公司表示，中國出發前往日本的航班訂位率很高，沒有看到「核處理水」問題帶來影響。百度等彙整的「十一長假」期間熱門旅行目的地排行榜，日本超過了泰國、韓國及馬來西亞位居榜首。

日本觀光廳長官高橋一郎9月27日在記者會上表示，現階段「核處理水」對訪日遊客的影響有限。

日本電視台記者9月29日晚間6時左右前往東京都中央區銀座，到處都可以看到中國觀光客身影。「我們利用連休8天來到日本」，有中國觀光客邊說邊展示手機裡在澀谷拍攝的照片，「這是澀谷有名的交叉路口，人真的好多」。

9月29日搭機抵達東京羽田機場的一對中國觀光客受訪說，會在用餐時避免食用海鮮，主要是風險考量；另一對中國觀光客則說，也許用餐時會優先考慮燒肉，「（魚類）會先確認是不是福島的」。

也有中國觀光客說，很喜歡北海道的螃蟹跟海膽，「我不太介意（核處理水）」，在東京停留期間還想去豐洲市場。

9月29日的中國上海浦東國際機場，可以看到許多中國遊客提著大包行李在航空公司報到櫃台大排長龍。