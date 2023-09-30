家住新北市土城區的一對母子因頻在運動公園內與其他民眾起口角糾紛，引發居民反彈。雖然新北市社會局說，接獲警方通報後已介入關心，但近日居民被騷擾的案例仍頻傳。警方說，由於母子家人「管不動也不想管」，目前公部門對於母子沒轍，只能加強勸導並派警力到公園守望。

該對母子本月21日因被民眾PO網而引發討論。網友說，兒子常無故攻擊在運動公園中運動或玩耍的民眾，民眾要求兒子制止都無效，該名母親也不會阻止兒子，但一旦民眾出手碰到兒子，該名母親就會跳出來言語攻擊民眾，甚至動手。

許多民眾對於這對母子非常無奈。據了解，該名母親與兒子均領有身心障礙手冊，兒子目前正就讀國小四年級，家境普通並不窮迫，丈夫也和母子兩人同住；母子鬧事時，警方曾致電給丈夫，但丈夫電話常不接，家人說對母子「也管不太動」。

社會局表示，21日接到警方通報後，當天下午就偕同衛生局訪視輔導母子家庭，近期也持續密集關懷中，後續會依個案狀況，適當導入諮商輔導與醫療資源，增進家庭功能。

社會局說，兒子也由校方關懷輔導中，學校除了持續透過專輔機制教導孩子如何在公共遊樂場正確又安全的遊玩，未來校方亦會持續透過高密度之陪伴與輔導，教導孩子正向與親和之行為表現。

但社會局介入輔導後，母子四處傷人行為仍頻傳，讓居民人心惶惶。28日還有民眾目擊其他民眾「慕名」到運動公園，和兒子在公園內對嗆，認為現場有警方維安「就讓他在那邊叫吧」，不需要去激怒他們或是對嗆。

土城警方說，由於母親攻擊行為並未具體到可以強制就醫的地步，而兒子未成年，目前只能加強警力守望。