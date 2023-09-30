網球女子雙打、混合雙打30日在杭州奧體網球中心進行決賽，中華女將梁恩碩在上午的女雙決賽敗北獲得銀牌，稍事休息之後又在下午與黃琮豪搭檔出戰混雙決賽。面對第2種子的印度組合博薩萊（Rutuja Bhosale）／博潘納（Rohan Bopanna），梁恩碩／黃琮豪艱苦大戰三盤，終場6比2、3比6、4比10敗陣，收獲銀牌。

梁恩碩／黃琮豪開賽就佔據上風，兩度攻破對手發球局，6比2拿下首盤。但是第二盤後攻較為不利，印度組合1次破發成功即以6比3扳回一城。第三盤超級搶10大戰，中華隊很快被打進2比6劣勢，被對手掌握主動。

在混雙金牌戰之前還有另一場大戰，頭號種子張之臻在男網單打決賽強碰第2種子綿貫陽介，最後是地主好手張之臻以6比4、7比6險勝摘金。

梁恩碩、李亞軒在女雙金牌戰輸給實力強大的詹家姊妹，李亞軒既高興也是有點遺憾，但銀牌也是令人驚喜的好成績了。梁恩碩則是抓緊時間回復體力，可惜沒能在下午的混雙決賽為自己鍍金。