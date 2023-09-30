莊男得知女網友小美因雙腳骨折開刀後行動不便，2021年7月間到基隆將她載到南投住處，趁人之危不顧小美拒絕，2天性侵4次得逞，經小美打手機求救報警。一審依強制性交罪等判6年不等，二審駁回、最高法院發回更審，更一審認為小美屬有身體障礙之人，改依對身體障礙之女子犯強制性交罪4罪，各罪重判7年2月，可上訴。

南投縣莊男2021年5月間晚間到某女同事住處喝酒後，對女同事強制性侵得逞，女同事不滿質問，他動手打人還推倒櫃子，經女同事打電話求救，他才離去。

莊2021年7月間在交友軟體認識小美，小美住在基隆，領有中度身心障礙手冊，她因兩腿股骨骨折，以開放性復位鋼釘鋼板固定手術，已出院但需輔具才能行走，肌肉無力、容易跌倒，她跟莊說，因腳受傷無法工作，也無法自行坐車到火車站，還將腳傷照片傳給莊看。

莊在2021年7月4日凌晨開車到基隆，上午7時許小美載回他南投租住處，竟趁人之危，強脫她褲子意圖不軌，小美推開他說：「你很煩」、「我不要」，莊仍強制性侵得逞，他並未罷手，4日下午、晚上及5日上午各性侵得逞1次。案經小美打手機向友人求救報警查獲。

一審法官認定，依傷害罪判莊徒刑3月，得易科罰金；對女同事及小美強制性交5罪判處應執行徒刑6年。台中高分院二審判駁回，檢察官上訴，最高法院針對小美部分犯行撤銷原判，發回更審。

莊坦承強制性交行為，但辯稱，並未利用小美身體障礙狀況強制性交、也不知她領有身心障礙手冊。

法官根據醫院病歷資料，且小美案發後驗傷，診斷書記載當時行走困難，雙膝有約20公分陳舊性手術疤痕，加上兩人對話內容，認定莊對小美有身體障礙一事知情，應成立對身體障礙之人強制性交罪，原審未詳審酌有所違誤；小美在警訊、偵查表現，無明顯異於常人，採信莊不知她領有身心障礙手冊。

法官以莊為滿足個人性慾，不顧小美抗拒，以強制手段強制性交，造成心理創傷，危害嚴重，且未達成和解、賠償損失等態度，依對身體障礙之女子犯強制性交罪共4罪，各罪判徒刑7年2月，由執行檢察官依《刑事訴訟法》向法院聲請定應執行刑。

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