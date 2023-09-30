63歲男星何家勁過去以《包青天》中的御前侍衛「展昭」一角走紅，近年淡出演藝圈改投資食品業，開設工廠「勁家莊」，傳聞累積了上億身家，搖身成食品大亨的他仍常透過社群網站和粉絲互動，最近他在直播中表示有傳言稱他當過搬屍工人，他不諱言坦承是真的，當年為了學費他什麼打工都做，但賺的錢還是不夠，後來轉報名香港藝員訓練班才出頭天。

據知，何家勁的父母在他小時候就離婚，他選擇跟媽媽、外婆生活，中學時期他的外婆過世，令他大受打擊，轉往英國念書並投靠未來姊夫，何家勁在直播中表示，當時他身無分文到國外念書，只好到唐人街打黑工，看看能不能多撈一點錢，「網上傳聞說勁哥什麼抬屍體那個，就是在醫院的時候做的事情了」，首度承認確實有此事。

何家勁直播坦承當過搬屍工人。（圖／翻攝自何家勁kennyho微博）

何家勁說，沒想到打工打了一個暑假，賺的錢還是不夠繳學費，讓他只好兩手一攤決定走人，因此決定回香港生活，1981年報名上最後一屆麗的電視藝員訓練班，一出道就和關之琳合作拍戲，1988年獲邀到台灣發展，接連演出電視劇《八千里路雲和月》、《不了情》、《包青天》，奠定戲劇一哥的地位。

何家勁和高金素梅過去戀情曾受矚目。（圖／中時資料照片）

感情方面，傳聞他和老情人高金素梅有「60歲之約」，但2018年高金素梅就否認，笑說：「玩笑話你們還當真啊？」去年7月何家勁曬出自己和兩個小女孩戲水照片，有人問：「誰家小美女啊？」，何家勁僅回一個開心拍手的符號，疑似默認當爸生女。