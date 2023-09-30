雲林縣在國土計畫中被畫設的農業發展區9.6萬公頃是全台面積最大。（翻攝台北大學都市計劃研究所長葉佳宗簡報）

2025年將實施的國土規畫法目前進入畫設第三階段，雲林縣「農一」被以糧食安全為由擴大畫設，運用彈性較大的「農二」縮小，但其中又有些土地被畫為「低地力」以發展綠能，雲林縣府認為邏輯矛盾，盼中央理解雲林縣必須農工並進，需要較大面積的「農二」發展，更不應以低地力為由圈地養綠能。

國土計畫法2015年三讀通過，將於2025年5月1日正式實施，目前進入第三階段調整邊界釐正錯誤。

雲林縣第二階段被畫設農一（優良農地）5.8萬公頃、農二（一般農地）2.8萬公頃，但第三階段農一擴為6萬公頃、農二減為2.6萬公頃，可彈性運用的農二面積少2000公頃。

縣府農業處長魏勝德指出，中央以「糧食安全」為由增畫雲林縣農一的面積，但無論農一、農二都又有被畫為低地力區的土地，但低地力區的畫設並無標準。

魏勝德表示，中央先前畫設「不利耕作區」、「漁電先行區」，現在又多了「低地力」，以口湖鄉為例，被畫120公頃低地力區但實地勘查80％仍從事農作並未閒置，雲林縣無法認同亂無章法的「低地力」標準，以及無環境影響評估的大面積種電。

雲縣府日前邀請專家學者針對「雲林縣國土計畫農業部門空間計畫」討論。

台北大學都市計劃研究所長葉佳宗認為，太陽能光電仰賴日照條件及大量土地，土地取得是台灣光電發展的成敗關鍵，而台灣土地有限，光電勢必與農業發生競爭，農電共生發展難度高，若大量分散、擴張發展，將嚴重破壞農業環境，他呼籲太陽能光電霙有序地發展。

成大都市計劃系教授張學聖認為，綠能發展應該確保政策、定位、目標一致，接續擬定相關配套措施、審查機制，結合制度設計與地方溝通，確保資訊公開透明，朝「都市的電由都市發」，避免光電發展過度集中於農村地區。

縣長張麗善表示，希望透雲林縣珍貴的農地能地盡其利，發揮最大價值，讓後代子孫能永續發展。