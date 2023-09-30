▲消防人員將司機及乘客救出，幸好司機僅頭部輕傷，乘客則無明顯外傷，送往基隆長庚醫院救治。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市七堵區的千祥橋頭30中午時有一輛貨櫃車，疑似欲轉彎時不慎撞擊一輛計程車，由於力道強大，把車門整個都撞扁，小黃司機頭部撞傷受困，另有1乘客也在車。，消防人員到場時趕緊將人救出，將司機連同乘客2人送醫，幸好皆意識清楚。

基隆市消防局表示，今日下午12時42分獲報，於七堵區千祥橋頭靠近高速公路路段，有一輛貨櫃車與計程車發生車禍，且有人受困車內。消防局出動消防車、救護車及人員5名，現場由分隊長鄭文豪指揮。

消防人員到場後發現，因撞擊力道很大，計程車駕駛座一側，車身整個都凹了進去，嚴重壓扁，司機被困在駕駛座動彈不得。

百福分隊消防人員急忙將受困司機救出，其頭部受到撞擊受傷，至於車內乘客沒有明顯受傷，救護車將2人送往基隆長庚醫院，意識皆清楚，無造成嚴重傷亡。

而受到該車禍影響，於上下中山高速公路五堵交流道車流也受到影響，出現部分堵塞情形，後警方到場採證，將進一步釐清車禍肇事原因。