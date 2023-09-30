嘉義縣前兩天新增本土登革熱確診6例，分別為梅山鄉3例、大林鎮2例、民雄鄉1例，全縣至今累計45例，為防堵疫情擴散，縣府利用中秋連假持續孳生源查核、衛教及化學防治，今在梅山大南村查訪失聯孳清戶時，發現一名男子倒地已明顯死亡，已交由警方接手調查死因。

嘉縣28、29日增6例確診，累計確診達45例，分別為竹崎鄉12例、梅山鄉12例、大林鎮7例、民雄鄉5例、太保、朴子及布袋各2例、中埔、水上鄉及番路鄉各1例，近日連續接獲通報確診案例，尤其梅山已累積達12例，縣府及各公所團隊，中秋連假期間全面強化梅山、大林、民雄、水上等鄉鎮，查核孳生源、家戶衛教及化學防治，呼籲民眾務必落實戶內外「巡、倒、清、刷」，如有疫區活動史應自我健康監測，有症狀速就醫或主動通報衛生單位。

為防堵疫情擴散，衛生局針對無法聯繫或失聯家戶，將會同村里長、警察人員開鎖孳清、消毒，30日梅山鄉針對轄內大南村失聯戶，會同村長開門進行孳清措施時，發現一失聯家戶電視仍開著，鐵門打開後一男子倒地身亡，初步瞭死者從台中至梅山租屋，衛生局已聯繫警方，由檢調進行後續調查及司法相驗。

大林有確診病患因高燒不斷住院接受治療，衛生局疾病管制科長陳腕玉說，衛生局會視確診個案安排住院，目前會住院的病患多半除症狀明顯、不舒服外，主要是處於病毒血症期，指病毒血症期為發病往前算1天，以及往後算5天共7天傳染力特別強，應避免被蚊子叮咬。

衛生局長趙紋華表示，中秋連假南來北往人潮流動高，也增加登革熱傳播風險，籲民眾戶外聚會烤肉可穿長袖衣褲，或使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑、蚊香等，減少受蚊子叮咬的機會。

嘉義縣長翁章梁也提醒，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必盡速就醫，並告知醫師旅遊史及活動史，善用全縣71家快篩合約院所及早採檢，各醫療院所醫師也提高警覺，落實詢問TOCC，善用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷。